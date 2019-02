Megastjerne sagsøgt for mere end en halv milliard kroner

Kim Kardashian bliver sagsøgt for mange penge

En tidligere samarbejdspartner til Kim Kardashian føler sig godt og grundigt taget ved næsen.

Nu kræver han 100 millioner dollars, svarende til svimlende 660 millioner kroner, fra realitystjernen.

Det skriver TMZ.

Det er mange penge, som der bliver krævet af Kim K. Foto: Brett Kaffee, PacificCoastNews

I 2015 lancerede Kim Kardashian de populære 'Kimojis', som er emojies, der ligner familiemedlemmerne fra Kardashian-klanen. Nu mener David Liebensohn, som er en af de folk, der stod bag appen, at hun har brudt deres aftalen.

Ifølge retsdokumenterne indgik Kim Kardashian i 2014 en aftale med David Liebensohn og hans partnere, at de ville få 60 procent af indtjeningen. Men det nåede aldrig at ske.

Kim Kardashian mente nemlig kort efter, at de havde lækket private oplysninger om hende. Derfor forlod hun dem og droppede deres samarbejde.

Nu har realitystjernen pudset sine advokater på David Liebensohn, for at få ham til at bakke ud.

Men David Liebensohn nægter at lade sig kue, og nu sagsøger han hende for 100 millioner dollars for bruddet på deres aftale.

Kim Kardashians advokat, Marty Singer, fortæller til mediet, at det hele er absurd.

- Sagen mod Kim Kardashian er latterlig. Liebensohn ventede mere end fire år, før han hævdede, at aftalen ikke var bindende for ham og hans parnere. Vi føler os meget sikre på, at vi får sagen afvist, lyder det fra advokaten.