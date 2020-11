Meghan afslører: Har haft spontan abort

I et indlæg i New York Times sætter hun ord på tabet tidligere i år

Prins Harry og hans hustru Meghan mistede i sommer deres ufødte barn.

Det fortæller Meghan i et indlæg i den amerikanske avis New York Times.

Her skriver hun, at hændelsen fandt sted en morgen i juli, da hun som så mange andre gange havde skiftet ble på parrets søn, Archie.

'Efter jeg havde skiftet bleen, følte jeg en hård krampe. Jeg faldt ned til gulvet med ham i mine arme, mens jeg nynnede en sang for at bevare roen hos os begge, selvom den muntre sang var en skarp kontrast til min fornemmelse af, at noget ikke var, som det skulle være.'

Jeg vidste, da jeg knugede mig til min førstefødte, at jeg havde mistet min nummer to,' skriver hun i indlægget med titlen 'The Losses We Share', som kan oversættes til 'Tabene vi deler'.

Græd sammen på hospitalet

Her fortæller hun, at hun og prins Harry nogle timer efter sad sammen på hospitalet, hvor de begge græd, mens Meghan tænkte over, hvordan de skulle komme over tabet.

'Mens jeg sad i en hospitalsseng og så min mands hjerte blive knust, mens han prøvede at holde de spredte dele af mit, indså jeg, at den eneste måde at begynde at hele er at spørge, 'er du OK?',' skriver hun videre med reference til, at hun selv tidligere var blevet taknemmelig over, at en journalist havde spurgt hende, om hun var o.k. på et tidspunkt, hvor hun følte sig hårdt presset.

Meghan skriver, at hun og Harry indså, at 10-20 ud af 100 kvinder på et tidspunkt vil opleve at abortere spontant, men på trods af, at det er relativt almindeligt, er det tabu at tale om og omgærdet af skam.

'At miste et barn betyder at bære en næsten ubærlig sorg, som er oplevet af mange men talt om af få,' skriver hun.

År med megen sorg

Hun bruger sin sorg til at tale om 2020, der for mange har betydet stor sorg blandt andet på baggrund af covid-19-pandemien, og hun understreger derfor vigtigheden af at tale med andre mennesker, der er ramt af sorg.

'Vi har lært, at når andre mennesker spørger, hvordan nogen af os har det, og når de virkelig lytter til svaret med et åbent hjerte og sind, bliver tyngden af sorgen ofte lettere - for os alle. Når vi bliver opfordret til at dele vores smerte, tager vi sammen det første skridt imod helingen,' skriver hun.

Det fremgår ikke af Meghans indlæg, hvor langt hun var henne, da aborten fandt sted. Graviditeten har ikke tidligere været offentligt kendt.

Parrets første søn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, blev født i maj sidste år.