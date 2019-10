Meghan sagsøger medie: Privat brev offentliggjort

Mail on Sunday har ifølge hertuginde Meghan offentliggjort et af hendes private breve

Hertuginde Meghan, der er gift med den britiske prins Harry, vil lægge sag an mod avisen Mail on Sunday.

Det skriver det britiske medie BBC.

Meghan mener, at avisen på ulovlig vis har offentliggjort et af hendes private breve. Det højtprofilerede par ønsker desuden at svare igen på "ubønhørlig propaganda", forklarer prins Harry i en lang og personlig udtalelse.

- Jeg mistede min mor, og nu ser jeg min hustru blive offer for nogle magtfulde kræfter, lyder det fra 35-årige prins Harry.

Prins Harrys afdøde mor, prinsesse Diana, var konstant i de britiske mediers søgelys, indtil hun døde i en ulykke i 1997.

Prinsen forklarer, at "hans største frygt er, at historien gentager sig selv".

Advokatfirmaet Schillings, der repræsenterer Meghan, beskylder den britiske avis Mail on Sunday for at skrive usande og nedsættende historier om hende.

