Meghan vinder sag om privat brev: Veninders identitet beskyttet

Meghan Markle har virkelig sine veninders ryg.

Hun har netop vundet en sag om et brev fyldt med private detaljer ved højesteret. Retten har besluttet at nedlægge forbud mod, at fem af hendes veninders navne bliver nævnt i en retssag.

For nu i hvert fald, lyder det fra dommeren.

Det skriver Sky News.

En ting var, at hertuginde Meghan selv skal stå til offentlig skue med private detaljer i retssagen mod mediet Mail on Sunday og udgiveren Associated Newspapers, som hun har sagsøgt over en række artikler.

Men at fem af hendes veninder også risikerede at blive blandet ind i sagen, kunne hun ikke acceptere.

Eksplosivt interview

Meghan lagde sag an, da et meget privat, håndskrevet brev, hun sendte til sin far i 2018, blev publiceret.

Veninderne gav et eksplosivt og anonymt interview til amerikanske People Magazine om det anstrengte forhold, hun har til sin far, og mobning mod Meghan, og deres navne risikerede altså at dukke frem under retssagen.

Ifølge hertuginden gav veninderne interviewet, uden at hun selv vidste det. Associated Newspapers argumenterer i deres forsvar for, at Meghan gav sin tilladelse til, at interviewet blev bragt i det amerikanske magasin.

Avisen har brugt som argument, at den udelukkende har bragt brevet med den hensigt at vise, hvordan kontroversen mellem far og datter så ud fra faderens perspektiv, efter at hertuginde Meghans veninder anonymt har fortalt, hvordan det så ud fra hendes.