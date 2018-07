Mel B-bog ramt af Eddie Murphy-aftale

Til november udsender den tidligere Spice Girl en selvbiografi, som hun lover vil være 'brutalt ærlig'.

Det kalder hun i hvert fald bogen - 'Brutally Honest', men en klausul i en aftale med faderen til datteren Angel på 11 år, kan gøre det vanskeligt at være så kompromisløs ærlig, som hun ellers lover at ville være.

Klausulen fik Hollywood-stjernen Eddie Murphy indført i faderskabssagen, da en DNA-test endegyldigt fastsatte, at han var far til Angel.

Merl B forlader Hawaii dengang, hun endnu var kærester med Eddie Murphy. Foto: All Over Press

Eddie Murphy bærer Mel B's barn op i flyet ud af Hawaii. Foto: All Over Press

Mel B fik en heftig stak kontanter og skrev så under på, at hun aldrig ville fortælle om deres forhold og - især - sexliv.

Skal være forsigtig

Den aftale skal Mel B og udgivernes juridiske rådgivere finde en måde at omgå, hvis hun skal leve op til løftet om total ærlighed.

'Mel har at være forsigtig i sin omtale af Eddise. Der foreligger en juridisk aftale. Den blev indgået i efter dønningerne af hans benægtelse at at være far til Angel. Så blev der udarbejdet en økonomisk aftale gennem deres advokater.

- Forlagets juridiske team ser på, hvordan de kan komme uden om det aspekt af sagen, men Mel vil ikke kunne fortælle om deres økonomiske aftale. Heller ikke personlige detaljer om Eddies sexliv, siger en kilde til The Sun.

Mel B opg Stephen Belafonte 'leger' Janet Jackson fra hendes berømte Rolling Stone-cover. Foto: Cosmopolitan

Derimod skal der være lagt op til at gi' den gas om Mel B's ægteskab med Stephen Belafonte, som hun er ved at blive skilt fra. Spice-pigen har fortalt, at han var voldelig mod hende og tvang hende til at dyrke trekants-sex mod hendes vilje.

