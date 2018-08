Mel B splitternøgen i poolen med 'bedste ven'

Mens hun slås i retten med eks-manden Stephen Belafonte om underhold og hans besøgsret til deres fælles datter, Angel - og samtidig kan se, at de ubetalte regninger bare hober sig op, forstår den tidligere Spice Girl, Mel B, stadig at have det sjovt.

Det demonstrerer hun i nye billeder, hvor hun befinder sig splitternøgen i en swimmingpool, mens hun samtidig slynger armene om sin 'bedste ven', frisøren Gary Madatayan, som i parantes bemærket har samme frisure som eks-manden.

Det vil sige, at han er skaldet som et æg.

Men generer åbenbart ikke Mel B.

Nøgne 'slyng'--venner. Foto: All Over Press

'Tilbage til det grundlæggende. Nøgen, men aldrig bange. Endelig. Med min bedste ven', skriver hun under billedet på Instagram.

Et andet billede, som hun også har sat på Instagram viser vennerne tilsvarende sammenslyngede, men med drage-tatoveringen på sangerinden og reality-dommerens ryg i fokus.

Et opslag delt af Mel B (@officialmelb) den 1. Aug, 2018 kl. 7.06 PDT

'Og så var der 2', konstaterer hun.

Den tidligere Spice Girl lægger ellers ikke skjul på, at det er hårde tider.

Gæld til skattevæsenet og til advokater, der hjælper hende i den verserende skilsmisse-sag, har rundet tre millioner dollar, ca. 18 mio. kr. Af samme årsag er skattefar begyndt at tage udlæg i hendes løn som dommer i 'America's Got Talent'.

Et opslag delt af Mel B (@officialmelb) den 16. Jul, 2018 kl. 9.51 PDT

