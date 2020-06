Mel Gibson i voldsom modvind

Helt tilbage i år 2010 beskyldte Winona Ryder i GQ Magazine verdensstjernen Mel Gibson for at have udtalt nogle dybt racistiske bemærkninger, der henviste til Winona Ryders jødiske baggrund. Bemærkningerne faldt under en Hollywood-fest for ca. 25 år siden. Men nu er historien eksploderet igen, fordi Winona Ryder i et interview med Sunday Times i søndags har gentaget beskyldningerne.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, The Guardian og Huffington Post, og historien er også eksploderet på de sociale medier.

Her ses Winona Ryder i 2015. Foto: AP

Den 48-årige Winona Ryder, hvis fulde navn er Winona Laura Horowitz, fortæller ifølge Huffington Post følgende til Sunday Times i London:

'Jeg var til en tætpakket fest sammen med en af mine gode venner. Mel Gibson ryger en cigar, og vi taler alle sammen med hinanden, og Gibson siger til min ven, der er homoseksuel: Oh. Vent lidt. Vil jeg få aids?'.

Således forklarer Winona Ryder og tilføjer, at samtalen kom ind på noget omkring jøder, og så sagde han: Du er vel ikke en 'oven dodger'. Er du?'.

Winona Ryder fortæller også, at Mel Gibson senere forsøgte at undskylde sine bemærkninger.

I følge Urban Dictionary er udtrykket 'oven dodger' et meget nedsættende ord, der bruges om jøder.

Det amerikanske medie Huffington Post har fået fat i en talsmand for den 64-årige Mel Gibson, der udtaler følgende:

'Det er 100 procent usandt. Hun løj om det for mere end ti år siden, da hun talte med pressen. Og nu lyver hun igen. Og hun lyver også om, at han forsøgte at give hende en undskyldning dengang. Han kontaktede hende for mange år siden for at konfrontere hende med løgnene, og hun nægtede at tale med ham om det.'

Ord mod ord. Winona Ryder beskylder Mel Gibson for racistiske udtalelser, og han siger, at hun lyver. Foto: Ritzau Scanpix/Shutterstock

På de sociale medier har mange udtalt sig meget kritisk om Mel Gibson i forbindelse med sagen. Der er også nogle, der tvivler på, om Winona Ryder taler sandt.