Meryl Streeps nevø anholdt for vold

Den tredobbelte Oscar-vinder Meryl Streeps 31-årige nevø, Charles Streep, blev 27. august anholdt og sigtet for vold mod den kun 18-årige David Peralta. Overfaldet skete i forbindelse med såkaldt vejvrede på en parkeringsplads i bydelen East Hampton i New York.

Charles Streep er sigtet for at have taget kvælergreb på den unge David Peralta samt for at have skubbet ham voldsomt ned mod asfalten, så han fik en en lang livstruende flænge i sit kranium.

Peralta-familien har nu også sideløbende med kriminalsagen startet et civilt søgsmål mod Charles Streep i et forsøg på at få erstatning for de alvorlige skader David Peralta pådrog sig.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News , Page Six og Daily Mail

Den 18-årige David Peraltas advokat Edmond Chakmakian forsøger i øvrigt også at få tilføjet, at sigtelsen også kommer til at indeholde et element af såkaldt hadforbrydelse, fordi advokaten hævder, at David Peralta blev hånet for sin etniske baggrund. Peraltas forældre er indvandret til USA fra Ecuador i Sydamerika. Men David Peralta er født i USA.

Edmond Chakmakian har i sagen udtalt følgende:

'Vi finder det ekstremt ironisk, at Charles Streep, hvis familie heriblandt hans berømte tante formodes at sympatisere med immigranter og folk fra arbejderklassen alle vegne, har udløst dette voldsomme og racistiske angreb mod en uskyldig hårdtarbejdende ung mand.'

Ifølge advokaten Edmond Chakmakian startede den voldelige episode ifølge New York Daily News, da Peralta sammen med sin kæreste var tæt på at køre sammen med Charles Streeps bil på parkeringspladsen.

Ifølge Chakmakian råbte Charles Streep en kommentar, hvorefter Peralta råbte tilbage, at Streep havde kørt over for rødt lys. Herefter lavede Streep en ulovlig u-vending med sin bil og kørte frem til Peraltas bil, hvor han herefter overfaldt den unge mand.

18-årige David Peralta fik en alvorlig hovedskade i forbindelse med overfaldet. Foto: Ritzau Scanpix.

David Peralta har også udtalt sig til den britiske avis Daily Mail om overfaldet:

- Jeg har ikke fortjent at blive overfaldet på den måde. Han sagde en masse racistiske ting til mig, bare fordi jeg er af latinsk afstamning, fortæller Peralta og tilføjer:

- Jeg troede kun, at sådan noget skete på film. Jeg er ikke en dårlig fyr. Jeg arbejder, kommer hjem og er sammen med min kæreste og min familie, fortæller Peralta, der i øvrigt også skulle i gang med at studere strafferet på John Jay College i New York. Det er nu blevet udsat på grund af hans voldsomme skader.

Med henblik på hadforbrydelse som en eventuel tilføjelse til sigtelsen har en talsmand for anklagemyndigheden i Suffolk County udtalt følgende:

'Som ved enhver anden sag vil vores kontor gennemføre en grundig efterforskning af sagen og bringe enhver mulig sigtelse ind i sagen'.

Charles Streep, hvis far er bror til den verdensberømte skuespillerinde Meryl Streep, er foreløbigt blevet løsladt mod en kaution på 5000 dollars. Han skal fremstilles i retten på et senere tidspunkt.