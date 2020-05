Mesterkokken viser sjældent foto af sin datter

Den britiske mesterkok Gordon Ramsay, der er kendt for sine tv-programmer 'Gordon Ramsays køkkenmareridt' og 'Hells Kitchen', lagde i går et sjældent billede ud på Instagram af sin 22-årige datter for at fejre hendes fødselsdag.

På billedet krammer den stolte mesterkok sin ældste datter og skriver følgende:

'Tillykke med fødselsdagen til denne skønne kvinde. For 22 år siden i dag blev denne graciøse og utroligt talentfulde unge pige født. Hav en skøn dag Megan. Jeg elsker dig. Far'.

Det bliver dog ikke en helt normal fødselsdag for den 22-årige Megan. Hun er nemlig i corona-karantæne sammen med hele sin familie i Cornwall i England, der stadig er hårdt ramt af corona-krisen.

Men i det mindste kan hun tilbringe fødselsdagen sammen med sin far og sin mor, Tana, samt sine fire andre søskende, 18-årige Matilda, de 20-årige tvillinger Jack og Holly samt efternøleren Oscar James, der kun er et år gammel.

Flere af Gordon Ramsays kendis-venner var i øvrigt inde på Instagram for at sige tillykke til Megan, heriblandt David Beckham, John Terry og Robbie Keane.