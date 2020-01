Metallica AMOK: Giver vanvittigt beløb

Det verdenskendte band har ikke holdt sig tilbage, da de besluttede sig for at donere til hårdt ramte Australien.

Sammen med flere store stjerner slutter Metallica sig til rækken af folk, der hjælper med at bekæmpe de enorme skovbrande, der lige nu hærger landet.

De har valgt at sende hele fem millioner kroner afsted mod de organisationer, der er til stede og hjælper.

Foto: AP

Det har bandet annonceret på deres Instagram-profil.

'Vi er totalt overvældede over de har skovbrande og den måde, de har spredt sig gennem Australien. Resultatet har været ødelæggelse og forfærdelse for beboere, dyr, miljøet i Australien. Det er virkelig noget, der knuser ens hjerte', skriver de blandet andet.

Pengene skal gå til at hjælpe de mange mennesker, der lige nu kæmper for at få kontrol over brandene, der hærger landet.

Flere kendte som Nicole Kidman, Russell Crowe og Hugh Jackman har også doneret til det gode formål.

Brandene har indtil videre kostet 25 menneskeliv og utroligt mange dyreliv. Særligt koalaerne har været udsat.

Flere tusind hjem er ødelagt af branden, og der ser ikke ud til at være en løsning på vej til det hårdt prøvede land lige foreløblig.