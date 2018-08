Metoo-frontkvinde anklaget for seksuelle overgreb: Nu svarer hun igen

Skuespiller og instruktør Asia Argento kalder det løgn, at hun skulle have begået et overgreb mod en mindreårig

- Jeg har aldrig haft sex med Bennet.

Sådan siger den italienske skuespiller og instruktør Asia Argento, efter det er kommet frem, at den amerikanske skuespiller Jimmy Bennett anklager hende for at have begået et seksuelt overgreb mod ham.

Det skriver flere internationale medier heriblandt The Guardian og nyhedsbureauet Ansa.

Den 42-årige #Metoo-aktivist Asia Argento var en af de første til offentligt at anklage produceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb.

Seksuelt overgreb

New York Times afslørede mandag efter at være kommet i besiddelse af en række dokumenter, at Asia Argento selv er blevet anklaget for at have begået et seksuelt overgreb på 22-årige Jimmy Bennett for fem år siden på et hotelværelse.

Dengang var han kun 17 år og var derfor under Californiens seksuelle lavalder på 18 år.

Asia Argento har angiveligt aftalt en betaling med ham på 380.000 dollar mod, at han ikke måtte offentliggøre nogen følsomme billeder af de to sammen.

Den aftale skulle hun have lavet i oktober 2017, efter hun var blevet en af frontfigurene for #metoo-bevægelsen.

Falske nyheder

Nu afviser Asia Argento, at hun nogensinde skulle have haft sex med Jimmy Bennet.

- Jeg er dybt chokeret og ramt over at læse nyhederne, der er komplet falske, siger hun ifølge flere internationale medier og fortsætter:

- Jeg har ikke andet valg end at modsætte mig løgnene og beskytte mig selv på alle måder.

Asia Agenta forklarer, at hende og Jimmy Bennett kun har et venskabeligt bånd.

Ifølge The Guardian har hun tidligere betalt Jimmy Bennet penge for at hjælpe på hans 'alvorlige økonomiske problemer'. Men altså ikke for at dække over et seksuelt overgreb.

Jimmy Bennett har ikke udtalt sig i sagen.