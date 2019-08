metoo retssag udskudt

Den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein har erklæret sig uskyldig i en ny anklage om seksuelle overgreb.

Anklagen er blevet rejst mod ham forud for en retssag, hvor han er tiltalt for seksuelle overgreb mod to kvinder i 2006 og 2013.

Retssagen mod Weinstein på Manhattan i New York blev ved et retsmøde mandag udskudt i fire måneder - til 6. januar 2020.

Anklagemyndigheden fremlagde tidligere i denne måned dokumenter, som viste, at den vil forsøge at rejse nye anklager, så nævningene i sagen kommer til at høre vidneudsagn fra en tredje kvinde. Hun hævder, at Weinstein voldtog hende i 1993.

Ifølge amerikanske medier drejer det sig om beskyldninger fra skuespilleren Annabella Sciorra.

Sciorra var med til at sætte gang i den omfattende MeToo-bevægelse i efteråret 2017. Her fortalte hun til magasinet The New Yorker, at hun blev voldtaget af Weinstein i sin lejlighed på Manhattan i 1993.

Sciorra kommer ikke til at figurere som offer i sagen, da den påståede voldtægt skete for langt tilbage i tiden.

59-årige Annabella Sciorra er bedst kendt for sin rolle i den populære amerikanske dramaserie 'The Sopranos'.

Den 67-årige filmskaber Harvey Weinstein er løsladt efter at have betalt kaution på en million dollar. Han har afvist alle anklager om sex uden samtykke.

Listen over kvinder, der har beskyldt Weinstein for seksuelle overgreb, sexchikane og grænseoverskridende adfærd, er siden 2017 vokset støt.

Blandt kvinderne er de kendte skuespillere Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman og Salma Hayek.

I årtier var Harvey Weinstein en af de mest magtfulde producere i den amerikanske filmindustri. Han har været med til at stifte produktionsselskaberne Miramax og The Weinstein Company.