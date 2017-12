Michael Jackson-datter - nu som bikinimodel

Michael Jacksons tre børn 15-årige Blanket, 20-årige Prince og 19-årige Paris har fejret jul sammen på Hawaii - naturligvis tæt fulgt af de lokale paparazzi-fotografer, der forleden fik en stribe billeder af Paris Jackson i kassen, da hun fjollede rundt på stranden og blandt andet trænede sin modelkrop ved at svinge sig i træerne.

Paris Jackson så ud til at nyde juleferien på Hawaii i fulde drag. Foto: All Over

På billederne kan man se, at Paris havde iført sig en bikini af mærket Calvin Klein, hvilket ikke er tilfældigt, da hun tidligere på året underskrev en millionkontrakt med tøjgiganten.

Paris Jacksons mere end 50 forskellige tatoveringer - som hun tidligere har fortalt har speciel betydning for hende - kan også ses på billederne.

- Denne kunst har stor betydning for mig. I dag kan jeg se på mine arme og se kunst, der giver mening for mig. Jeg ser ikke længere min mørke fortid. Mine ar og mit tidligere selvhad er blevet dækket med kærlighed, kreativitet og opfindsomhed, har Paris Jackson tidligere fortalt om sine tatoveringer..

Paris Jackson er med kontrakten med Calvin Klein rykket et godt stykke op på modellernes rangliste. Foto. All Over

Paris Jackson har mange gange tidligere vist både krop og tatoveringer frem.

