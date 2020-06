Michael Jacksons niece udsat for groft knivoverfald

Den 25-årige Yasmine Jackson blev stukket med kniv syv gange - hun hævder selv, at det var et racistisk motiveret overfald

Den afdøde Michael Jacksons 25-årige niece Yasmine Jackson blev for nylig udsat for et voldsomt knivoverfald tæt på sit eget hjem i Las Vegas i USA. Yasmine Jackson er datter af Joh'Vonnie Jackson, som Michael Jacksons far, Joseph, fik sammen med sin elskerinde, Cheryl Terrell.

Det skriver flere medier, heriblandt Fox News, 3 News og Page Six.

Den 25-årige Yasmine Jackson, der arbejder som sygeplejerske, har også i flere opslag på Instagram lagt billeder ud af sine skader efter det voldsomme kniv-angreb.

Her skriver Yasmine blandt andet følgende:

'Jeg blev stukket med kniv syv gange tæt ved min bolig, fordi 'jeg er en nigger'. Kvinden jagtede mig og stak mig med sin kniv. Hun sagde, at det skete, fordi jeg er 'en nigger', og det var det eneste, jeg kunne høre, mens hun stak mig med kniven. Jeg kan ikke bevæge min nakke. Jeg er bange for at være alene'.

Således skriver Yasmine og fortsætter:

'Jeg råbte om hjælp, mens hun stak mig, men ingen hjalp mig. Men til sidst fik jeg dog hjælp af nogle folk. Og det er jeg taknemmelig for. Jeg beder til Gud om, at folk, der har et had i deres hjerte til sorte, vil blive helbredt. Jeg fortjente ikke dette. Ingen fortjener dette. Og i øvrigt. Jeg er stadig fucking stolt af at være sort.'

Yasmine opdaterede senere sit opslag og tilføjede, at kvinden er blevet sigtet for mordforsøg samt vold med et dødbringende våben. Og at forbrydelsen er blevet kategoriseret som en had-forbrydelse.

Yasmine Jackson poserer her sammen med sin far. Privatfoto

Det voldsomme knivoverfald fandt sted 30. maj. Politiet anholdt ifølge mediet 3 News Las Vegas den 22-årige Angela Bonell, der blev sigtet for mordforsøg og vold med et dødeligt våben. Politiet i Las Vegas bekræfter også, at forbrydelsen er blevet kategoriseret som en had-forbrydelse.

Ifølge politiets rapport fra anholdelsen startede det voldsomme knivoverfald med, at Angela Bonell, der er overbo til Yasmin Jackson, klagede over larm fra Yasmine Jacksons lejlighed. Herefter kastede hun først en kost efter Yasmine, før hun jagtede hende med en kniv og stak hende flere gange.

Michael Jacksons halvsøster Joh'Vonnie Jackson, der er mor til Yasmine Jackson, har også lagt flere billeder af sin sårede datter ud på sin Facebook. Her skriver hun blandt andet:

'I dag blev min datter overfaldet med kniv. Min datter fortjente ikke dette. Hun er sygeplejerske og har arbejdet i kampen mod covid-19. Denne hvide kvinde forsøgte at dræbe min datter.'