Mick Jaggers datter: Nu som undertøjsmodel

Den 28-årige Georgia May Jagger springer nu ud som undertøjsmodel for 'Victoria's Secret' - se de frække billeder her

Rolling Stones-forsangeren Mick Jaggers smukke datter, den 28-årige Georgia May Jagger har i mere end 10 år arbejdet som populær model for kæmpe mode-giganter som Chanel, Balmain, Versace, Louis Vuitton og Tommy Hilfiger. Men nu tager hun springet ud i en mere kulørt retning som undertøjsmodel for Victoria's Secret.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og Mirror

Georgia May Jagger bekræfter også selv sin nye foto-serie for Victoria's Secret med et opslag på Instagram, hvor hun er iført et frækt udfordrende hvidt outfit. Til billedet skriver Georgia May Jagger følgende:

'Victoria´s Secret - For Love and Lemons'

Georgia May Jagger har stjerne-gener fra sin verdensberømte far Mick Jagger og sin verdensberømte mor Jerry Hall, der også tidligere i mange år var en af verdens mest populære modeller. Mick Jagger og Jerry Hall var gift fra 1990 til 1999 og fik fire børn sammen.

På et andet billede fra den flotte fotoserie, kan man se Georgia May iklædt sort undertøj, mens hun sidder på en seng med en gul dyne. Og i baggrunden kan man se et gult tapet besmykket med blomster.

På et tredje billede er Georgia May iklædt noget gult gennemsigtigt undertøj.

Georgia May i gennemsigtigt gult undertøj. (Foto: Ritzau Scanpix)

Ifølge modebladet Vogue flyttede Georgia May Jagger fra London til New York sidste sommer, fordi hun ønskede at tilbringe tid sammen med sin kæreste Louis Levy, der har en restaurant i New York.

Intet tyder dog på, at hun vil blive i New York. Hun har nemlig planer om at åbne en skønhedssalon i Los Angeles magen til den, hun i forvejen har i London. Og endelig har Georgia May Jagger planer om at starte sin helt egen kollektion af hud-produkter i foråret 2020.