Miley Cyrus bekræfter rygter om brud

Miley Cyrus og den australske sanger Cody Simpson nåede ikke at fejre årsdag som kærester.

De stod frem som par i oktober 2019, men nu er det slut. Det bekræftede Miley Cyrus ifølge flere medier - heriblandt Daily Mail - i en live-video på sin Instagram-profil torsdag aften.

Bekræftelsen kom, efter TMZ tidligere samme dag kunne afsløre bruddet og citerede en anonym kilde tæt på parret, der kunne fortælle, at det var sket i løbet af de seneste par uger.

Det samme skete for et år siden, da hun i august 2019 blev skilt fra Liam Hemsworth, og detaljer fra bruddet kom frem i medierne. Denne gang vil hun dog selv være med til at styre historien, fortæller hun ifølge Daily Mail i videoen.

- I dag kom det frem, at min kæreste og jeg er gået fra hinanden. Det blev bekræftet af en 'pålidelig kilde', selv om ingen er pålidelig i et forhold - ud over de involverede personer, siger Miley Cyrus og fortsætter:

- Men lige nu kan to halve ikke give én hel, og vi arbejder hver for sig på at blive de personer, vi gerne vil være - ligesom alle andre på vores alder.

Miley Cyrus og Cody Simpson blev fotograferet sammen i april. Foto: JishPhoto/Shutterstock

27-årige Miley Cyrus og 23-årige Cody Simpson har været venner i ti år og er ifølge hende stadig venner efter bruddet.

Så hvis de bliver set sammen i den nærmeste fremtid, skal folk ikke gøre det til en stor historie.

- Så lad være med at lave en dramatisk historie, hvis vi hænger ud og får pizza sammen i næste uger, siger hun i videoen.

Dermed tyder det altså også på, at hun ikke helt har smækket døren i og opgivet forholdet. Men lige nu er de to altså ikke kærester længere.