Miley Cyrus hylder far med topløst foto

Billy Ray Cyrus har kæmpe succes med sangen 'Old Town Road', og det skal datteren Miley jo fejre

De fleste ville måske bare sende en lykønskning med et kort og muligvis blomster.

Men Miley Cyrus er langt fra som de fleste.

Hendes far, countrysangeren Billy Ray Cyrus, har lige nu en sang som nummer et på de fleste hitlister, der betyder noget.

Sangen 'Old Town Road', som han har lavet et remix af sammen med den 20-årige rapper Lil Nas X, kører derudaf og er lige nu nummer et på billboard top 100.

Og det skal naturligvis fejres!

Derfor har datteren til den kendte musiker valgt at lægge et billede ud på sin Instagram-profil, hvor hun topløs står og vifter med et bundt pengesedler foran sine bryster.

I teksten til billedet har hun meget enkelt skrevet: 'Når din far er nummer et på iTunes med Lil Nas X'.

Man kan jo kun gisne, men der må være penge i en førsteplads på diverse toplister over sange.

Gift i december

Og det har været en meget begivenhedsrig periode for medlemmerne i familien Cyrus.

I december giftede Miley Cyrus sig med sin kæreste gennem mange år Liam Hemsworth.

Brylluppet blev afholdt ved en intim ceremoni hjemme hos parret.

