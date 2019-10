Miley Cyrus ligeglad med regler: Dropper bh'en

Det er ellers ikke tilladt at vise kvindebryster frem på det sociale medie Instagram, men det er Miley Cyrus HELT ligeglad med.

På sit seneste opslag har sangeren lagt et billede op, hvor hun står og tager en selfie ind i et spejl, mens hun har en meget tætsiddende og gennemsigtig top på, der ikke overlader meget til fantasien.

Det er meget forbudt at vise kvindelige brystvorter frem på mediet, og derfor har Miley også delt en sjov tekst til det flotte billede.

'Jeg bliver mere normal hver dag. Det eneste, den nye mig elsker mere end en selfie i et spejl, er, når billedet er med selvudløser. P.S Det her bliver fjernet snart. Jeg er blevet advaret af guderne, der styrer Instagram', skriver hun til opslaget.

I retningslinjerne for Instagram står der, at de ikke tillader nøgenhed, hvilket inkluderer billeder af nogle kvindelige brystvorter. Billeder, hvor kvinder ammer eller viser sig frem efter at have fået fjernet brystet i forbindelse med brystkræft, er dog helt okay at vise frem.

26-årige Miley Cyrus har altid været stor fortaler for bevægelsen #FreeTheNipple, hvilket skal afseksualisere den kvindelige brystvorte.

Det er dog derfor heller ikke den store overraskelse at den unge kvinde er glad for at vise sine egne frem.

Billedet er endnu tilgængeligt på sangerens Instagram.