Blot ni måneder efter deres stortanlagte bryllup er superstjernerne Miley Cyrus og Liam Hemsworth gået fra hinanden.

Det bekræfter en repræsentant for Cyrus til People.

- Liam og Miley har besluttet sig for at gå fra hinanden for nu, lyder det fra repræsentanten, der fortsætter:

- De har udviklet sig hele tiden som partnere og individer, og nu har de besluttet, at det er bedst for dem at fokusere på sig selv og karrieren. De vil fortsætte med at være dedikerede forældre til alle de dyr, som de deler, mens de bruger tid hver for sig. Venligst respekter deres privatliv.

De første rygter om et muligt brud startede lørdag, da Miley Cyrus delte et billede på sin Instagram, hvor hun ikke havde sin vielsesring på.

Ingen børn

Tidligere i år åbnende Cyrus op for, hvorfor hun ikke vil have børn. Her sagde hun blandt andet:

- Indtil jeg føler, at mit barn kommer til at leve på en planet med fisk i vandet, kommer jeg ikke til at tilføre den endnu en person, der skal tage sig af den.

Til Elle fortalte Cyrus i august, at hun er tiltrukket af kvinder, trods hun er i et hetero-ægteskab.

- Jeg er i et hetero-forhold, men jeg er stadigvæk meget tiltrukket af kvinder, sagde hun dengang.

Cyrus og Hemsworth mødte hinanden i 2009.

Hvad der ligger bag bruddet, er endnu uvist.