Miley Cyrus sagsøgt for 1,8 milliarder

Miley Cyrus har været en kende for inspireret af en jamaicansk sangskriver ved navn Michael Mays og hans sang 'We Run Things,' da hun lavede hittet 'We Can't Stop.'

Det påstar Michael May i hvert fald, der forlanger 300 millioner dollars, svarende til 1,8 milliarder danske kroner, i erstatning, skriver det amerikanske medie Page Six.

Tyvstjålet

Ifølge mediet hævder Michael May, at cirka 50 procent af Cyrus' megahit fra 2013 er sakset fra 'We Run Things' fra 1988, der lå nummer et på hitlisten i Jamaica.

Blandt andet hævder May, at sætningen 'We run things. Things don't run we,' i Miley Cyrus' sang er tyvstjålet fra sangen 'We Run Things,' hvor en sætning lyder: 'We run things. Things no run we'.

Udover erstatningen kræver den jamaicanske sangskriver, at salget af 'We Can't Stop' bremses, ligesom han vil gøre det ulovligt for Cyrus at optræde med sangen.