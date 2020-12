Miley Cyrus topløs på forsiden: 'Giv dem noget at skrive om'

Sangeren er bestemt ikke bange for at vise sig frem og giver den hele armen på forsiden af Rolling Stone

Miley Cyrus har ingen problemer med at være nøgen på et internationalt magasins forside.

Det har hun nu bevist med sin seneste forside for Rolling Stone, hvor den populære musiker optræder topløs med tungen ude.

Billedet har hun selv delt på Instagram, hvor hun skriver: 'Som det mindste, så giv aviserne noget at skrive om'.

Inde i bladet kan man da også se, at Miley er fuldkommen ligeglad med, om man kan se hendes overkrop eller ej.

Her viser hun nemlig brysterne frem til fotografen i bedste rock 'n' roll-stil. Igen med tungen ude.

Foto-serien kommer i forbindelse med Miley Cyrus' nye album, der netop er fyldt med rock.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg havde planlagt, at det skulle være rock, men jeg er ikke så strategisk. Jeg ved ikke, hvilken plade det er, når jeg starter med at lave den. På grund af min livsstil, og der hvor jeg er i mit liv, passer det bare. Jeg voksede op med country, vi er historiefortællere. Hver plade er en historie, lyder det til Rolling Stone.

I interviewet kommer sangeren også ind på den rejse, hun har været igennem med sit misbrug.

Hun fortæller, at selvom hun altid prøver at holde sig fra rusmidler, er hun faldet i med druk.

- Men jeg har ikke taget stoffer i flere år. Jeg vil ikke sige, at jeg kender fremtiden, men som jeg har det lige nu, så vil jeg sige, at det skal være en meget kold dag i helvede, før jeg tager stoffer igen.

Albummet 'Plastic Hearts' har da også fået en flot anmeldelse af Thomas Treo, der kalder det hendes bedste plade ind til videre.

