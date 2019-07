Miley i sorg

Miley Cyrus er ødelagt af sorg.

Den 26-årige sangerinde har nemlig mistet sin kælegris ved navn Pig Pig, skriver hun på sin Instagram-profil.

- Meget trist over at fortælle, at min kære ven Pig Pig er gået bort. Jeg vil savne dig altid. Tak for så mange grin og gode tider sammen, girl, skriver hun.

Ifølge Daily Mail adopterede Cyrus sin lille lyserøde ven i august 2014, efter hun havde mistet sin elskede hund Floyd.

Miley Cyrus med sin kælegris. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Inden Tinderbox: Se Mileys sexbillede

Oprindeligt hed den Bubba Sue, men dens ukonventionelle ejer ændrede den navn til Pig Pig.

I 2015 poserede hun også med grisen på forsiden af Paper Magazine.

Og da hun sidste år mistede sit hus under en voldsom skovbrand i Malibu, tænkte hun kun på sine mange kæledyr, der udover hunde og katte altså også tæller grise.

De blev reddet af kæresten Liam Hemsworth, der siden er blevet hendes mand.

- Han var så fantastisk. Han fik alle dyrene ud i sin truck, forklarede hun i Howard Sterns talkshow.

Hemsworth fik da også noget ud af sin gode gerning ifølge Cyrus.

- Han fik en masse 'action' for at redde de dyr. Vi skulle være sikre på, at han vidste, at jeg var meget, meget taknemmelig!

Miley Cyrus optrådte for nyligt på Tinderbox i Odense. Her havde hun dog ladet sine kæledyr blive hjemme.

Til gengæld lånte hun en studenterhue. Foto: Per Lange

Mon hun får et klip i huen? Foto: Per Lange