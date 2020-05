Miley skaber uventet ny mode

Den 27-årige sangerinde og verdensstjerne Miley Cyrus prydede forsiden af den sidste udgave af magasinet WSJ iført et par lilla gummihandsker, der er yderst effektive til blandt andet rengøring og opvask. Måske er den amerikanske sangerinde dermed på vej til at skabe en fuldstændig uventet ny renlig mode her midt i coronakrisen.

I et opslag på Instagram viser Miley selv et billede af den usædvanlige forside og skriver:

'Jeg bringer klarhed til magasinet WSJ.'

I et interview forklarer Miley til magasinet WSJ i detaljer omkring sit livestream talkshow 'Bright Minded: Live With Miley', hvor sangerinden som en slags journalist for nylig lavede interviews med diverse kendte folk, heriblandt Reese Witherspoon, Selena Gomez og Amy Schumer.

Selvom Miley i fotoserien i bladet er iført diverse farverige gummihandsker med henvisning til vigtigheden af renlighed under coronakrisen, afslører Miley, at der faktisk kun var to kendte gæster, som hun vaskede sit eget hår for inden programmet.

- Jeg har faktisk kun vasket mit hår to gange før showet. Og det var før showet med Elton John og med senator Elizabeth Warren.

Miley indrømmer også, at hun var ekstremt nervøs før sit interview med den tidligere præsidentkandidat Elizabeth Warren.

- Jeg var så nervøs, at jeg ovenikøbet tog en pæn bluse på. Jeg ejer ikke engang en fucking bluse. Alt tøj i mit klædeskab er enten læder eller latex, forklarer Miley.

