Miley taler ud om seksuel debut

Den 27-årige amerikanske popstjerne Miley Cyrus afslører nu adskillige detaljer fra sit tidligere seksualliv, heriblandt sin seksuelle debut. Miley Cyrus forklarer, at hendes første seksuelle oplevelse faktisk var en trekant, hvor hun var sammen med to piger.

Det fortæller Miley Cyrus i podcasten 'Call Her Daddy'

Flere medier - heriblandt Page Six, Buzz Feed og E! Online - har også skrevet om Mileys afsløringer.

Til podcast-værten Alexandra Cooper fortæller Miley Cyrus, at hun faktisk var sammen med de fleste af sine veninder, før hun som 16-årig for første gang gik i seng med en ung mand. Og det var faktisk selveste Hollywood-stjernen Liam Hemmsworth, som hun senere blev gift med.

Parret blev dog separeret i 2019, og skilsmissen trådte i kraft i januar 2020 efter mindre end et års ægteskab.

Her er Miley Cyrus fotograferet med Liam Hemsworth i 2018. Foto: AP.

- Jeg gennemførte ikke et rigtigt samleje med en fyr, før jeg var 16. Og den fyr blev jeg faktisk gift med senere. Det er helt crazy, siger Miley Cyrus i podcasten.

Miley Cyrus mødte Liam Hemsworth i 2009. Parret havde et on/off-forhold gennem mange år, før de blev gift og ganske kort efter skilt igen. Miley har kun været gift en gang i sit liv. Så det kan kun være Liam Hemsworth, hun taler om, når hun beskriver sin første seksuelle oplevelse med en mand.

Løj i ti år

Miley Cyrus afslører også i podcasten, at hun faktisk løj overfor Liam Hemsworth i forbindelse med deres seksuelle debut. Hun sagde nemlig, at hun tidligere havde gennemført et samleje med en anden fyr.

- Jeg løj overfor ham og sagde, at han ikke var den første, fordi jeg ikke ville fremstå som en taber, forklarer Miley, der overfor Liam Hemsworth nævnte en af sine venner som den mand, hun havde haft sin seksuelle debut med.

Men uheldigvis blev en af Liams veninder senere gift med den fyr, som hun havde udnævnt som sin seksuelle debut. Derfor måtte Miley gå til bekendelse og fortælle til Liam, at hun havde løjet:

- Det var en løgn, som først blev afsløret efter ti år, siger Miley.

Om sin allerførste seksuelle oplevelse overhovedet fortæller Miley følgende:

- Min første seksuelle oplevelse var med en pige, faktisk med to piger, og vi gik alle sammen videre end første base, forklarer Miley og tilføjer:

- Jeg var tiltrukket af piger lang tid før, jeg blev tiltrukket af mænd.

Efter sin skilsmisse fra Liam Hemsworth kastede Miley sig ud i et kort lesbisk forhold til Kaitlynn Carter. Herefter begyndte hun at date den australske sanger Cody Simpson. Men torsdag i sidste uge oplyste hun, at de var gået fra hinanden - men stadig er venner.

Miley havde en kort lesbisk afføre med Kaitlynn Carter. Her ses parret i september 2019. Getty Images.