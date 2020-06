Milliardær-arving har fundet kærlighed på ny

Rygterne har længe svirret om, at Topshop-arvingen Chloe Green har fundet kærligheden på ny, efter hun sidste år gik fra den famøse 'lækre kriminelle' Jeremy Meeks, som blev verdens kendt på grund af sit forbryderbillede, der gik verden rundt.

Det var noget af et turbulent forhold, de to havde, men nu er det endegyldigt slut, for milliardær-arvingen har nu fundet ny kærlighed.

Det ser ud til, at den 29-årige arving danner par med den italienske Manuele Thiella, som hun har kendt gennem længere tid.

Her ses parret til Chole Greens fødselsdag tilbage i marts. Den italienske fyr ses med sørøversværdet i hånden.

'Verdens lækreste fange' er blevet far

Nyder karantænen

Det nye par ser ud til at nyde coronakarantænen på Chloe Greens fars luksusyacht i det sydfranske, skriver flere medier blandt andre FR24 News.

Selvom den smukke arving tidligere fandt noget af en gadedreng i Jeremy Meeks, så gør hun ikke kunsten efter denne gang. Hun har nemlig fået fat i en vaskeægte businessmand.

Den 34-årige Manuele Thiella er nemlig direktør i firmaet Royal Yacht Brokers, som blandt andet lejer yachter ud til kendte og rigmænd.

Verdens lækreste forbryder

Chole Greens ekskæreste blev kendt som 'verdens lækreste forbryder' hvilket skaffede ham en modelkarriere, og der gik ikke længe fra han fik status som verdens flotteste forbryder, til Jeremy Meeks havde gaflet Topshop-milliardær Chloe Green.

Det tidligere par har sammen en søn. Foto: Ritzau Scanpix

De to fandt sammen i 2017, hvor de blev spottet i et hedt kys. På det tidspunkt var Jeremy Meeks stadig gift, men det holdt ikke den nyudklækkede model tilbage.

Parret har sammen en søn på to år med navnet Jayden Meeks-Green.

