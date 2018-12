Millioner ser med: Filmstjerne indtager YouTube med mystisk projekt

Skuespilleren Jack Black har fået næsten to millioner følgere på blot en uge

Normalt kender vi ham fra det store lærred i biografen eller fra musikscener verden rundt, når han optræder med bandet Tenacious D.

Men for en uge siden dukkede den amerikanske skuespiller Jack Black pludselig op på YouTube, hvor han har åbnet kanalen 'Jablinski Games'.

Med referencer til netop spilindustrien og den helt store 'spil-YouTuber' PewDiePie kan man i foreløbigt to videoer se komikeren med sin klassisk mimik og skæve poseringerne reklamere for, hvad der ligner en ny spilkanal.

Første video blev lagt online for en uge siden.

Nej, Jack Black er IKKE død!

Jeg holdes som gidsel

Eller er det en spilkanal? Eller oplægget til en kommende film?

I et svar til sine snart to millioner følgere afviser Jack Black nemlig, at der er en idé bag kanalen.

'Jeg vil gøre det klart, at der ingen produktion står bag det her. Det hele skyldes min søn. Han holder mig som gidsel, og jeg kan ikke være en tracer. Hjælp.'

Tracer er i øvrigt et klart hint til spillet Overwatch og dets fiktive figur Tracer.

Her er den seneste video, hvor Jack Black lover, at der snart kommer flere.

