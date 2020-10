- Min far døde da han havde sex med min mor

Den 50-årige Hollywood-stjerne Matthew McConaughey har afsløret flere detaljer fra sine forældres stormombruste forhold, og hvordan det blev afsluttet på yderst dramatisk vis.

Det beretter den Oscar-vindende skuespiller i sin nye selvbiografiske bog 'Greenlights', hvor han afslører, at hans far, James McConaughey, døde, mens havde sex med hans mor Kay. Det skete nøjagtigt, som hans far tidligere i sit liv havde forudset.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post, People, Independent og Vanity Fair.

Den 50-årige skuespiller vandt i 2013 en Oscar for sin hovedrolle i filmen 'Dallas Buyers Club'. Foto: AP

I bogen skriver McConaughey følgende ifølge mediet People:

'Jeg fik et telefonopkald fra min mor: Din far er død', skriver McConaughey og fortsætter:

'Mine knæ skælvede. Jeg kunne ikke tro på det. Han var min far. Der var ingenting, der kunne slå ham ihjel. Bortset fra min mor. Min far havde altid fortalt mig og mine brødre: - Drenge. Når jeg dør, vil det ske, men jeg elsker med jeres mor.'

'Og det var faktisk det, der skete. Min far fik et slagtilfælde og døde, da han fik orgasme i forbindelse med samlejet med min mor', skriver Matthew McConaughey.

Takkede nej til 91 millioner

Hollywood-stjernen fortæller, at hans forældre, James og Kay, havde et meget turbulent forhold gennem mange år, hvor de flere gange blev både skilt og gift igen. De blev skilt to gange og blev gift tre gange.

'Der var meget kærlighed og menneskelighed i deres forhold. Men de kunne også være voldelige. Som jeg skriver i bogen, var det en af deres måder at kommunikere på. Jeg mener. Deres forhold var som Stillehavet i en stor storm.'

Hollywood-stjernens far døde i 1992, mens hans mor stadig lever. Hun er i dag 88 år gammel.