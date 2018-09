Miss brød reglerne: Diskvalificeret

Miss Ukraine har både et barn og har været gift - det må man ikke

Det er ikke kun i Danmark, Miss-titlen har måtte skifte indehaver efter få dage.

Men mens Louise Sander Henriksen valgte selv at frasige sig Miss Danmark-titlen efter fem dage, så er den ukrainske ditto, Veronkia Didusenko, blevet tvunget til at abdicere. Det skriver Daily Mail.

Louise var Miss Danmark i fem dage - nu er der kåret en ny

Årsagen er, at hun havde holdt hemmeligt, at hun havde været gift og tilmed har et barn med sin eks-mand.

Reglerne i Ukraine siger, at kun en deltager, der aldrig har været gift og ingen børn har kan deltage i konkurrencen.

Se også: Miss Danmark-finalist: Jeg vil ikke skjule mit handicap

Regelbruddet betyder så, at Ukraine skal finde en anden deltager at sende til Miss Universe-konkurrencen i Kina senere på året.

Hvem det bliver, er endnu ikke afgjort.

Den detroniserede skønheds-dronning har 11.500 'følgere' på Instagram, og dem takker hun for deres støtte 'i denne svære tid for mig'.

Se også: Røven i sky – kig endelig med