Mistede nyfødt barn: Nu taler hun

For to uger siden måtte stjerneparret John Legend og Chrissy Teigen gennemgå den noget nær ubærlige sorg over at miste et barn, da parrets nyfødte søn døde kort efter fødslen.

Siden har der været tavst på den ellers aktive Chrissy Teigens sociale medier, men fredag aften fik hendes følgere nyt.

'Vi er stille, men vi er okay. Elsker jer alle sammen højt', skriver den 34-årige model og kogebogsforfatter i en kort kommentar på Instagram.

Også Chrissy Teigens mand, sangeren John Legend, har for nylig indviet sine ligeledes mere end 13 millioner følgere på Instagram i sorgen.

Han har delt en video af sin optræden med sangen 'Never Break' ved prisuddelingsshowet '2020 Billboard Music Awards', hvortil han skriver, at han tilegner sangen til sin kone.

'Vi har oplevet de højeste højdepunkter og de laveste lavpunkter sammen', skriver han blandt andet og hylder hende for hendes styrke.

'Jeg er betaget af den styrke, du har udvist gennem de sværeste øjeblikke. Hvilken fantastisk gave det er at kunne bringe liv til verden. Vi har oplevet miraklet, magten og glæden ved den gave, det er, og nu har vi også mærket den underliggende skrøbelighed', skriver han.

Chrissy Teigen og John Legend har to børn sammen. Foto: Evan Agostini / Ritzau Scanpix

Kunne ikke stoppe blødning

Ifølge Chrissy Teigen, der selv delte nyheden om tabet af parrets barn på Instagram, skyldtes dødsfaldet en blødning, som lægerne ikke kunne standse.

'Vi var ikke i stand til at stoppe blødningen og give vores barn de væsker, han havde brug for, trods poser og blodtransfusioner. Det var bare ikke nok', skrev hun.

Sønnen, som parret ville have kaldt Jack, var deres barn nummer tre. De er i forvejen forældre til datteren Luna på fire og sønnen Miles på to.

Chrissy Teigen og John Legend mødte hinanden i 2006 og blev gift i 2013.