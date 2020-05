Mister 21-årig søn

Sangerinden og den tidligere Oscar-vinder Melissa Etheridge har mistet sin kun 21-årige søn.

I et ærligt opslag på Instagram skriver 58-årige Etheridge, at hendes søn, Beckett Cypher, var afhængig af stoffer.

'I dag blev jeg en af de hundredetusinder familier, der har mistet nogen på grund af en afhængighed af opioider,' skriver hun i opslaget.

'Min søn Beckett, som kun var 21 år, kæmpede med at komme over sin afhængighed, men i sidste ende bukkede han under.'

I opslaget skriver Melissa Etheridge også, at hun kæmper meget med tanker om, hvorvidt hun og familien kunne have gjort mere for Beckett.

Samtidig beroliger hun også sine fans i Instagram-opslaget.

'Jeg vil synge igen, snart. Det har altid hjulpet med at hele mig,' skriver hun.

Melissa Etheridge og eksen Julie Cypher har også datteren Bailey samme. Etheridge har i alt fire børn.



Meslissa Etheridge vandt i 1993sin første Grammy for singlen 'Ain't It Heavy' fra sit tredje album, 'Never Enough'.

