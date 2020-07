Olivia Newton-John har offentliggjort en rørende besked på det sociale medie Instagram, efter det er kommet frem, at John Travoltas hustru, Kelly Preston, er gået bort efter en to år lang kamp mod brystkræft.

Newton-John spillede i rollen som Sandy over for Travolta i kultfilmen 'Grease'. Hun skriver:

'Kelly Preston var en strålende, varm og blid sjæl - en kærlig, hengiven hustru, mor og en kær ven. Mit hjerte er knust på vegne af John, Ella og Ben. Ingen ord kan beskrive min sorg på familiens vegne. Kellys lys skinner på hendes smukke børn.'

Netop brystkræft er noget, Olivia Newton-John har haft tæt inde på livet. Hele tre gange har hun haft brystkræft, og i 2018 kom det frem, at det havde spredt sig til ryggen.

Kelly Preston død af kræft

I februar i år fortalte hun dog, at helbredet havde det 'fantastisk'. Sammen med Kelly Preston har hun tidligere kæmpet for at fjerne giftige kemikalier fra børneting.

Olivia Newton-John som Sandy og John Travolta som Danny i den amerikanske romantiske musical 'Grease' fra 1978. Foto: Paramount/TV2

Det var John Travolta selv, der i søndags bekræftede dødsfaldet på sin Instagram-profil.

'Det er med et tungt hjerte, at jeg må informere jer om, at min smukke kone har tabt en kamp på to år mod brystkræft. Hun kæmpede en brav kamp med kærlighed og støtte fra mange,' skrev Travolta blandt andet.

Kelly Preston var ligesom sin mand skuespiller og har medvirket i film som 'Jerry Maguire', 'Twins' og 'Mischief'. Preston efterlader sig sin mand gennem 29 år, John Travolta, samt parrets to børn, Ella Bleu på 20 år og Benjamin på ni år.