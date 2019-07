Mode-sheik død: Blev kun 39 år

Emiren af Sharjan, Sheik bin Muhammad Al Qasimi, der er medlem af det øverste råd for de Forenede Arabiske Emirater, har mistet sin søn mandag.

Sheik Khalid bin Sultan Al Qasimi blev kun 39 år.

Det skriver Daily Mail.

Sheik Khalid bin Sultan Al Qasimi var en kendt modedesigner med sit eget mærke Qasimi.

Som følge af dødsfaldet er flagene i de Forenede Arabiske Emirater beordret på halv de næste tre dage, ligesom der i samme periode er landesorg.

'Hans højhed præsident Sheik Khalifa Bin Zayed Al Nahyan sørger med smerte over Sheik Khalid Bin Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, søn af emiren af Sharjahs død. Han beder til den almægtige Allah om at give hans sjæl fred og give hans familie tålmodighed og lindring,' lyder det fra ministeriet for præsidentielle anliggender i det de Forenede Arabiske Emirater.

Al Qasimi etablerede modemærket, der laver tøj til mænd, i 2008 og har blandt andet butikker i Soho, London.

Mærket holdt modeshow i anledning af London Fashion Week i juni.