Modeboss beskyldt for voldtægt af to modeller

I dag starter modeugen i Paris. Men i går sprang en bombe i medierne, der garanteret vil blive 'talk of the town' på tilskuerpladserne ved diverse catwalks i Paris i denne uge. Den 70-årige Gerald Marie, der tidligere i 25 år var præsident for et af verdens største model-bureauer, Elite Model Management, er nemlig blevet beskyldt for voldtægt af to modeller samt seksuelle overgreb mod to andre.

Den 70-årige Gerald Marie, der i dag arbejder for model-bureauet Qui Management, nægter imidlertid alle beskyldningerne.

Det skriver flere medier, heriblandt The Times, France 24 og New York Post

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses modellen Carre Otis i 2003. Hun hævder, at hun blev voldtaget af Gerald Maria, da hun var ung model. Foto: Shutterstock

I juridiske dokumenter, der nu skal undersøges af anklagemyndigheden i Paris, har de to tidligere modeller, 51-årige Carre Otis og 60-årige Jill Dodd, hævdet, at de blev voldtaget af Gerald Marie, da de var henholdsvis 17 og 20 år gamle.

De fire seksuelle overgreb har ifølge beskyldningerne fundet sted i 1980´erne og 1990´erne.

I en udtalelse til The Sunday Times nægter Gerald Marie beskyldningerne:

- Det vil ikke være passende for mig på nuværende tidspunkt at kommentere disse beskyldninger. Bortset fra, at jeg kategorisk benægter dem, lyder det fra den 70-årige Gerald Marie.

Nogle af verdens bedst kendte topmodeller, heriblandt Claudia Schiffer, Naomi Campbell og Cindy Crawford, har været repræsenteret af Elite Model Management.

Den i dag 51-årige Carre Otis flyttede fra USA til Frankrig for at arbejde for Elite som kun 17-årig. Hun fortæller, at hun dengang ikke var i stand til at anmelde Gerald Maria for voldtægt.

Hun fortæller, at hun nu træder frem for at hjælpe til med at stoppe utålelige gerninger fra mænd med magt, der tilsyneladende tror, at de kan agere uden at blive straffet.

Carre Otis var i øvrigt gift med den kendte skuespiller Mickey Rourke fra 1992 til 1996.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den amerikanske model hævder, at hun kun var 17 år, da hun blev voldtaget af Gerald Marie. Foto: Shutterstock

Bange og skamfuld

Den 60-årige Jill Dodd fortæller, at hun blev voldtaget af Gerald Marie helt tilbage i 1980, da hun flyttede til Paris for at arbejde.

Hun fortæller i de juridiske dokumenter, at oplevelsen med Gerald Marie efterlod hende med posttraumatisk stress og efterfølgende gjorde det vanskeligt for hende at have tillid til mænd.

- Jeg var så bange og skamfuld, at jeg ikke talte om det gennem adskillige år. Det påvirker stadig mit liv. Jeg ved ikke, om det nogensinde forsvinder, fortæller Jill Dodd.

Den 51-årige svenske model Ebba Karlsson har også beskyldt Gerald Marie for et seksuelt overgreb, da hun som ung model havde et møde med ham på hans kontor i Paris.

Endelig hævder BBC-journalisten Lisa Brinkworth, at hun blev udsat for et seksuelt overgreb i 1998, da hun arbejdede undercover for at afsløre overgreb i modeindustrien.