Model deler sjov nøgenvideo af sin mand

Den 34-årige model og tv-stjerne Chrissy Teigen er ikke nærig med sin mand, sangeren John Legends, krop.

I hvad der ved første øjekast ser det ud som en uskyldig video af modellen Chrissy Teigen, der poserer i badedragt foran et spejl, viser stjernen sin nøgne mand frem i brusebadet.

Chrissy Teigen griner fjoget og holder sin hånd over John Legends bagdel, så den ikke vises i spejlet, mens han intetanende bader videre.

Hun postede videoen første gang onsdag aften, og fredag har hun igen lagt den ud til sine mere end 30,6 millioner følgere

I beskrivelsen af opslaget har hun helt kort skrevet bogstaverne 'ICYMI', som er en forkortelse for 'in case you missed it' (på dansk: i tilfælde af, at du gik glip af det).

John Legend og Chrissy Teigen blev gift i 2013, og sammen har de børnene Luna og Miles.