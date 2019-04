Model død: Blev kun 37 år

Den canadiske model og skuespiller Stefanie Sherk er afgået ved døden i en alder af kun 37 år.

Det bekræfter hendes ægtemand, skuespilleren Demian Bichir, på Instagram.

'Det er med umådelig smerte, at jeg annoncerer, at vores kæreste Stefanie Sherk, min elskede og kærlige kone, sov stille ind 20. april. Det har været den mest triste og hårdeste tid i vores liv, og vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage os at overkomme smerten. Stefanies smukke og talentfulde tilstedeværelse vil blive utroligt savnet. Vi vil have Stefanie i vores hjerter for evigt', skriver han i opslaget.

Stefanie Sherk sammen med Demian Bichir. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: 'Dallas'-stjerne er død

'Vi takker alle, der har sendt deres bønner, og vi beder om jeres forståelse, så vi kan sørge i fred i de her ufatteligt svære tider', skriver han videre i opslaget.

Ud over at være model har Stefanie Sherk blandt andet også medvirket i 'CSI: Cyber', 'Valentin's Day', 'Star Power' og 'Telenova'.

Stefanie Sherk og Demian Bichir fandt sammen i 2010 og fik aldrig børn sammen.