Model er gravid i sjette måned: Man tror ikke sine egne øjne

Den 24-årige australske model Belle Lucia har chokeret mange af sine 1.3 millioner følgere på Instagram med et bikini-billede, hvor hun præsenterer en usædvanlig flad mave, selv om hun er gravid i sjette måned. Mange af hendes fans har givet udtryk for stor forundring og tror ikke deres egne øjne. Og den smukke australske model er også blevet udsat for hård kritik på grund af billedet.

Det skriver flere medier heriblandt det australske medie news.com.au samt Fox News og Life Style Yahoo

Til billedet skriver Belle Lucia kort og godt:

'Strand og mave. 23 ugers graviditet. 6 måneders mave.'

Belle Lucias mange fans udtrykte glæde over hendes fremskredne graviditet og hendes smukke krop. Men der var også mange, der næsten ikke kunne tro på, at hun er gravid.

En følger skriver:

'Gravid. Er det en joke?'

En anden skriver:

'Er hun gravid i sjette måned. Hvordan kan det lade sig gøre?'

Og en tredje skriver:

'Gravid? Jeg er selv i uge 25 og min mave er lige ved at eksplodere. Men du ser smuk ud.'

Enkelte var også meget kritiske overfor Belle Lucias billede, hvor hun fremviser sin flade gravide mave, mens hun holder sin hånd på det nederste af maven.

'Det er så sørgeligt, når din egen personlige forfængelighed afholder dig fra at tage på, så du kan få en sund baby. Som kvinde er du ikke skabt til at udfylde en bikini. Som kvinde er du skabt til at føde børn. Glem din narcissistiske opførsel og begynd at tage på i vægt for dit ufødte barns skyld. ...det er ondt og selvisk.'

Efter 4 måneders graviditet eller mere præcist 17 uger lagde Belle Lucia også et billede ud af sin flade mave, mens hun poserede i et frækt outfit: Til billedet skrev Belle Lucia blandt andet:

'Jeg elsker simpelthen alt ved min graviditet. Og jeg håber ikke, at det vil ændre sig.'

Den 16. april efter 16 ugers graviditet lagde Belle Lucia også et bikini-billede ud, hvor hun præsenterede sin flade mave. Her skrev hun følgende om sin graviditet:

'Når dine bryster går fra b-skå til dobbelt d-skål. En naturlig brystforstørrelse. Men det er ikke kun sjov og ballade. Jeg har store smerter i brysterne'.