Model får KÆMPE tatovering af kæreste: - Det ligner lort!

Amerikanske Sarah Wattley, som også går under navnet 'Jade', blev et hit på de sociale medier, da hun begyndte at lægge billeder ud af sine kurvede former.

Sidenhen har hun datet et utal af amerikanske rappere, men det var først, da hun mødte den nu dømte Tekashi69, at hun for alvor blev forelsket.

Nu blotter hun sin kærlighed overfor sine følgere ved at vise en kæmpe tatovering af ham.

Det skriver flere internationale medier om, heriblandt TMZ.

Sarah Wattley kunne forleden vise sine 700.000 tusinde følgere den enorme tatovering over sit venstre bryst.

Men det var ikke ligefrem et bifald, hun blev mødt af.

'Hvad laver du? Det ligner lort!', skriver en af hendes følgere under billedet.

En anden person skriver følgende: 'Hvorfor ødelægger du din krop?'.

Du kan se tatoveringen nedenunder.

Tekashi69, som faktiske hedder Daniel Hernandez, har de sidste fem år været en del igennem

I 2015 slap han med en dom på fire års betinget fængsel i forbindelse med en sex-sag, hvor han har var tiltalt for at have offentliggjort meget seksuelle videoer med en 13-årig pige.

Sidste år betalte han angiveligt en lejemorder for at dræbe en person fra en rivaliserende bande.

Han har også været sat i forbindelse med videresalg af narkotika.

Den amerikanske rapper stod til 47 års fængsel, men han er nu indgået i et samarbejde med myndighederne, som måske resulterer i, at han bliver løsladt i løbet af 2020.

Så kan han også få set sin kærestes tatovering.