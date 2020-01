Model faldt i døden fra klippe: Nu hånes hun på Instagram

Ondskabsfulde nettrolde har angrebet familien til den kun 21-årige britiske model og makeup-artist Madalyn Davis, der søndag 12. januar tidligt om morgenen faldt i døden fra en klippe ved det berømte udsigtspunkt 'Diamond Bay Reserve' i Vaucluse lidt uden for storbyen Sydney i Australien. Hendes døde krop blev fundet i vandet et par timer efter.

Den afdøde Madalyn Davis' mor, Rebecca Smith, har nu på Instagram svaret igen på ondskabsfulde kommentarer på de sociale medier, hvor nettrolde blandt andet beskylder den 21-årige Madalyn Davis for at være selvoptaget og narcissistisk samt skyld i sin egen død.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Metro og Lincolnshire Live.

På sin Instagram-story skriver den sørgende mor blandt andet:

'Jeg er hendes mor, og jeg er knust af sorg. Hvordan kan I være så ondskabsfulde? Min datter var ikke selvoptaget. Hun var en vidunderlig smuk person, der begik en fejl. Hvordan kan i skrive sådanne ting? Min afdøde datter har en lillebror og en søster, der måske læser jeres kommentarer'.

Før den afdøde Madalyn Davis kom til Australien for et par uger siden, havde hun ifølge opdateringerne på sine konti på de sociale medier rejst rundt i Bali og Thailand. På hendes Instagram-konto havde hun over 15.000 følgere.

Madalyn Davis arbejdede både som model og som makeup-artist. (Foto: Privatfoto/Facebook/Madalyn Davis)

Nettroldene startede deres angreb ganske hurtigt efter dødsfaldet og lagde smagløse emojis op sammen med deres negative beskeder. Hundredvis af venner og familiemedlemmer kom dog hurtigt til forsvar for den afdøde Madalyn og forsvarede hendes minde med emotionelle positive ord.

Madalyns ven Meg Feather skrev blandt andet:

'Jeg kan næsten ikke tro på nogle af disse forfærdelige beskeder. Hvordan kan I finde på det? Maddie var en smuk, klog og elskelig person, og jeg og alle hendes venner smilede glade, hver gang hun åbnede sin mund.'

Familiemedlemmer til Madalyn har også startet en indsamling på hjemmesiden GoFundMe, hvor de håber på at skabe opmærksomhed omkring problemet med nettrolde på de sociale medier.

Familien håber, at den britiske regering og internet-giganterne vil begynde at tage fat på at løse problemet med nettrolde.

Rebecca Smith har udtalt, at det bliver familiens sidste udtalelse i forbindelse med datterens død.

'Enhver form for negative og hadefulde angreb på Madalyn på de sociale medier kan betyde, at folk juridisk kommer til at stå til ansvar for deres udtalelser. Vi kan ikke længere holde denne nådesløse forfølgelse ud.'