Model lagt for had: Deler nøgenbillede af kæresten

Den amerikanske model og influencer Jay Alvarrez er kommet i en alvorlig shitstorm, efter at han lagde et billede op af sin nøgne kæreste på sin Instagram, hvortil han skrev en særdeles fræk billedtekst.

Nu har han fået internettet på nakken, da flere mener, at han er kvindenedgørende.

Den historie bringer flere britiske medier, heriblandt Daily Mail.

23-årige Jay Alvarrez danner par med den italienske model Valentina Fradegrada. Han deler flittigt billeder af dem, hvor de som regel er yderst letpåklædte, til hans over seks millioner følgere på Instagram.

I det nyligt uploadede billede, viser han sin kæreste uden tøj på, hvor han skånsomt holder sine hænder over hendes bryster og nedre region.

Til billedet skriver han: 'Jeg ville ønske, at du min var storetå, jeg kunne banke den ind i alle mine møbler'. Flere af hans følgere mener, at billedteksten refererer til, at han vil sex med hendes overalt i hjemmet. Og det faldt tydeligvis ikke i god jord.

Se billedet nedenunder



'Hvor er det trist, at du bruger din kæreste som et objekt. Det er seriøst klamt, og jeg har ondt af din kæreste', skriver en følger til billedet.

En anden følger mener også, at han er en dårlig rollemodel.

'Jeg skriver til dig som en voksen kvinde og en mor til små drenge. Du er model og influencer, og du skal forstå, at du har et ansvar overfor dine følgere. Respekter kvinder', skriver hun.

Jay Alvarrez har endnu ikke svaret på kritikken.