Model lammet efter lur: Kæmper for at modbevise lægerne

Sonia Vera nægter at tro på, at hun aldrig kommer til at gå igen

Den nu 40-årige model Sonia Vera vågnede i 2017 op i sit hjem i London fra en lur lammet fra nakken og ned. Nu kæmper hun for at modbevise lægerne, som siger, at hun vil forblive lam og afhængig af en kørestol for evigt.

Hun kæmper for at indsamle nok penge til en behandling, som kan være hendes sidste håb for at få førligheden tilbage.

Sonia Vera er fast besluttet på, at hun kan vende tilbage til model- og designerjobbet. Foto: Ritzau Scanpix

På sin Instagram-konto takker hun Daily Mail, som har brugt hendes historie.

Sonia Vera blev i juni 2017 hastet til et hospital i London, da hun vågnede op i chok efter en lur, da hun lige pludselig ikke kunne bevæge sig.

Dagen inden havde hun følt sig generet af snurren og stik i sit bryst, højre hånd og venstre arm.

- Jeg forsøgte at lade være med at gå i panik, da jeg vågnede op og var lam. Jeg var bare i chok og troede på, at lægerne kunne rette op på det, der var galt med mig, i takt med, at jeg kom på hospitalet, fortæller Sonia Vera til Daily Mail.

Sådan så den smukke model ud inden hun blev lammet. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom lægerne kæmpede for at finde ud af, hvorfor den smukke model var blevet lammet, var der intet at gøre. Sonia Vera blev dengang diagnosticeret med en meget sjælden neurologisk autoimmun sygdom, som ikke på nuværende tidspunkt kan kureres.

Efter seks måneder på hospitalssengen blev modellen og badetøjs-designeren dømt til at være bundet til sin kørestol resten af livet. Men det nægter den smukke model at tro på. Hun vil kæmpe til det sidste for at få genetableret hendes motorik og bevægelighed i kroppen.

Hver dag kæmper hun for at modbevise lægerne, og hver dag kan hun mærke fremskridt.

- Da jeg tilbage i 2017 kom ud af hospitalet, var jeg ikke i stand til at genkende mig selv i kørestol. På hospitalet blev de ved med at fortælle mig, at jeg måtte leve og acceptere min skæbne i kørestol, fortæller hun.

Inden lammelsen var Sonia Vera model og badetøjs-designer. Det er hendes plan, at hun vil starte sin virksomhed op igen, når hun forhåbentlig bliver rask.