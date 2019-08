Model mobbet på nettet: 'Prøv lige at finde en bh'

Chrissy Tiegen har modtaget flere beskeder, fordi hun valgte at smide et billede på Instagram, hvor hun går uden bh

Det er ikke alle, der er fans af John Legends kone, Chrissy Tiegens, bryster,

Folk holdt sig i hvert fald ikke tilbage, da model og tv-personligheden lagde et billede ud på sin Instagram-profil, hvor hun ikke havde bh på.

Til billedet havde moderen til to skrevet: 'Kan I gætte, hvad jeg ser på?', mens det var tydeligt at se, at hun stod i en legetøjsbutik.

Men der blev så absolut ikke gættet på legetøj, af de mange fans, der følger modellen.

'Mangler du ikke en bh?'

I stedet spurgte langt de fleste, om det mon ikke var en bh, hun ledte efter.

'En bh. Prøv lige at finde en', skrev en til billedet

'Leder du efter din bh?', skrev en anden.

'Du burde få dig en ny bh. Det har du virkelig brug for', skrev en tredje.

Chrissy Tiegen er kendt for at sige sin mening på de sociale medier, og hun endte da også med at svare en 'fan' tilbage, der havde kommenteret på, at hun gik uden bh.

'Tillad mig at befri dig for mine bryster', skrev hun som hentydning til, at kvinden bag kommentaren nok blev blokeret fra stjernens Instagram-profil.

Og selvom mange prøvede at udskamme Chrissy Tiegen, har hun som altid ikke andet end overskud at vise på ferien til Bali sammen med sin mand, John Legend, og deres to børn.

Familien er af sted for at tilbringe tid med Chrissys familie, og ud fra billederne på de sociale medier ligner det, at det går rigtig godt.