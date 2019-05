Model stjal død mands kreditkort og shoppede løs: Nu fortæller hun hvorfor

I et stort interview med New York Post fortæller Shannade Clermont om at stjæle fra en død og den dom på et års fængsel, hun snart skal afsone

Det var noget af et chok for fans af model og realitystjernen Shannade Clermont, da det sidste år kom frem, at hun havde stjålet kreditkort fra en død mand, som hun angiveligt havde en 'prostitutionsdate' med på et hotel i New York.

Shannade Clermont, der er halvdelen af internetfænoment 'Clermont Twins', indrømmede i retten, at hun havde taget kortet og begået bedrageri ved at shoppe for den 42-årige mands penge.

I et nyt interview med New York Post fortæller den 25-årige model, der har arbejdet sammen med Kim Kardashian og Kanye West, hvorfor hun valgte at forlade den døde mand og tage hans kreditkort med på en 20.000 dollars dyr shoppingtur.

- Han sov ikke, da jeg tog afsted. Han var bare fuld. Jeg har aldrig været omkring folk, der har taget hårde stoffer, så jeg vidste ikke, at han havde det dårligt, fortæller hun om aftenen med James Alesi. Det kom senere frem i en obduktionsrapport, at forretningsmanden var død af en overdosis af kokain og fetanyl.

- Jeg var sådan 'åh, han er bare for fuld', jeg var irriteret på ham. Jeg troede, at han legede med mig. Så jeg skred fra ham, fortæller hun.

Hun indrømmede i retten, at hun havde brugt kortet og havde købt luksusvarer som rejser, Valentino sko, høretelefoner og andre mærkevarer.

'Bad Girls Club'-stjernen brugte også den afdøde mands penge til at betale sin husleje.

Det viste sig dog hurtigt, at den 42-årige 'sugardaddy' ikke lavede sjov med modellen. Han blev fundet død et døgn senere i sin lejlighed på Manhatten.

Pigerne er kendte for at gå i matchende outfits, der absolut ikke skjuler deres former. Foto: Rommel Demano/BFA/REX

Ser slemt ud

Shannade har udtalt, at hun ikke vidste, at han var død før senere, men hun erkender, at det godt kan se lidt skidt ud for hende.

- Når man ser det udefra, kan man få det indtryk, at jeg godt vidste, at han var død og var sådan 'haha', og det er jo virkelig sygt.

Hendes tvillingesøster Shannon deltog også i interviewet med New York Post og var hurtig til at forsvare sin søster.

Hun mener, at det er helt sindssygt, at folk kan tro, at hendes søster ikke ville ringe efter en ambulance, hvis hun havde vidst, at han var død.

Shannade er dog ikke sluppet helt heldigt fra situationen og flere fans har sat spørgsmålstegn ved, hvorfor hun blev ved med at bruge pengene, efter det kom frem, at manden var død.

I retten vidnede offerets søster, der fortalte, at det virkede som overlagt, at Shannade Clermont var gået med kortet - og uden at ringe efter en ambulance. Foto: AP/Mary Altaffer

Bruger udseende til at tjene penge

Realitystjernen insisterer dog på, at hun ikke gjorde noget med vilje.

- Det er sådan, at han var kendt for at være en sugardaddy - meget kendt. Han er ikke en uskyldig person.

Begge piger bruger deres vilde udseende til at få aftaler på de sociale medier med forskellige mærker, der gerne vil have pigerne til at vise deres produkter frem mod betaling.

Dog forklarede Shannades advokat i retten, at de ikke kan tjene nok på det, og derfor tog modellen på flere prostitutionsdates for at finansiere sin luksuriøse livsstil.

- Hun blev nødt til at søge rundt på internettet for at skaffe dates, der kunne betale for hendes luksus, lød det i retten.

Shannade føler dog, at hun blev snydt i retten, og at det ikke er retfærdigt, at hun nu står til et års fængsel.

- Jeg føler bare, at dommeren allerede havde besluttet sig på forhånd. Vi følte os faktisk lidt snydt, da jeg fik dommen. Advokaten havde sagt, at jeg nok ikke ville komme i fængsel.

Men dommeren forklarede, at fordi Shannade ikke havde ringet efter en ambulance havde hun bevist, at hun havde en svag karakter, og derfor blev det en tur bag tremmer til modellen, der sammen med søsteren har 1,3 millioner følgere på Instagram.

Pigerne blev verdenskendte, da de medvirkede i en tøjreklame for Kanye Wests mærke, hvor de optrådte som kloner af Kim Kardashian. Foto: PR

Beder og går i kirke

Hun har dog affundet sig med situationen og har valgt at se på det som en oplevelse.

- Jeg tror, der er en grund til, at det her sker. Der er mange, der har været i fængsel, som er kommet stærkere ud på den anden side. Bare se på Martha Stewart.

Inden turen går til det minimumssikrede fængsel i Los Angeles bruger Shannade Clermont tiden på at bede og gå i kirke.