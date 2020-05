Model viser sin krop tre måneder efter fødsel

Den 34-årige model er stolt af sin krop efter sammenlagt at have født tre børn - se billederne nede i artiklen

Den australske model Nicole Trunfio og hendes ægtemand, musikeren Gary Clark, bød for ca. tre måneder siden velkommen til deres datter Ella, der blev født 21. februar.

I løbet af søndag lagde Nicole Trunfio hele fire billeder ud på Instagram. Tre af sig selv og et af den lille Ella. Den smukke model er især stolt over, at hendes krop er tæt på at genfinde sin form kun tre måneder efter fødslen af sit tredje barn.

Billederne er blevet taget i et badeværelse i familiens hjem i Texas i forbindelse med lille Ellas badetid. Nicole Trunfio sørgede for at tage selfies af sig selv fra forskellige vinkler.

Til billedet skriver Nicole Trunfio blandt andet, at hendes såkaldte 'waist trainer' har medvirket til, at hun her tre måneder efter fødslen af sin datter har meget mere selvtillid.

'Det er fantastisk for min positur, specielt når jeg ammer. Skønt at have denne form for 'shapewear' på inde under tøjet'.

Nicole Trunfio er netop nu i corona-karantæne på parrets ranch i Texas, hvor de også hygger sig dagligt med familiens to andre børn, fem-årige Zion og 2-årige Gia.

I februar måned fortalte Nicole Trunfio til Vogue Australia, at hendes favorit tidspunkt på dagen er, når hun spiser dagens måltider sammen med sin familie.

- Det nød jeg også meget, da jeg selv var barn, og jeg ser hver dag frem til at spise sammen med mine egne børn, fortæller Trunfio, der håber, at hun vil være i stand til at opdrage sine børn og give dem kærlighed, så de bliver nogle velfungerende gode mennesker.