Modellen erkender at billederne lyver

Den 24-årige australske model Georgia Gibbs har levet et liv i sus og dus med rejser og jobs rundt omkring i hele verden. Hendes Instagram er også fyldt med glamourøse billeder, hvor Georgia Gibbs ser ud til at nyde livet i fulde drag. Et misundelsesværdigt liv, ville mange mene. Men bag facaden ligger der også en lidt anden sandhed.

På sit sidste opslag på Instagram indrømmer Georgia Gibbs nemlig, at hun lever et liv i stor ensomhed.

Til billedet skriver Georgia Gibbs blandt andet følgende:

'Undskyld, at jeg har været lidt fraværende på det sidste. Jeg har helt ærligt haft nogle meget blandede følelser i den sidste tid. Bag ved alle udsigterne, de store byer, det flotte tøj, håret og make-up'en, må jeg ærligt indrømme, at jeg føler mig meget ensom ind i mellem. Som ensom bliver man ofte stigmatiseret. Ensomhed er noget, vi er flove over og ikke taler om. Jeg føler ofte mit dumme ego krybe frem, når jeg åbent indrømmer, at jeg er ensom.'

I opslaget fortæller Georgia Gibbs også, at hun er vokset op i byen Perth i Australien.

'Jeg ser kun min familie måske to gange om året. Og når jeg rejser så meget rundt, som jeg gør, er det svært at holde sine gode venskaber ved lige. Så hvis nogle af jer tænker, at det bare er jer, der føler sig ensomme, så kan jeg afsløre, at jeg også føler mig ensom.'

Georgia Gibbs har arbejdet som model i det meste af verden og har medvirket i tv-programmet 'Top Models'. Hun har også været model i den årlige badetøjs-udgave af magasinet Sports Illustrated.

