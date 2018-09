Modellen jubler: Mine bryster er vokset

Cara Delevingne er stolt over sommerens mirakel

Den britiske model og skuespiller Cara Delevingne går rundt og er meget glad for tiden.

I sommerens løb er der sket lidt af et mirakel. Om det er Vorherre, der har kastet sit milde åsyn på hende og hjulpet miraklet på vej, eller det bare skyldes lidt kirurgisk hjælp, fortæller hun intet om, men på Instagram beretter hun, hvad der er sket under et nyt billede, der afslører lidt større kavalergang i bikini-toppen end tidligere.

Cara er stot af sin nye kavalergang. Foto: All Over Press

'Farvel sommerferie, rart at møde dig... (Mine bryster er vokset, og jeg er meget stolt af dem, hvis du ikke kan se det'), skriver den 26 årige, nu knapt så fladbrystede model, der er bi-seksuel.

Det samme er den meget nære veninde Rita Ora, som hver især kalder den anden for 'wifey' (kone). Veninderne blev genforenet i lørdags ved en koncert i London.

Cara og Rita Ora er meget gode venner, som det ses af dette billede bag scenen i London i lørdags. Privatfoto

Rita Ora mødte Cara 'backstage', og der blev straks taget kærlige billeder, som også er havnet på Instagram.

Tidligere på måneden delte sangerinden tillige et endnu mere hedt foto af de to fra 2014 i forbindelse med Caras 26 års fødselsdag.

Billedet ses her, og det kræver vist ingen yderligere forklaring.

Det hede foto fra 2014. Privatfoto

Cara og Rita er bare meget gode venner.

