Modellen slår sig løs på Instagram

Den britiske model Demi Rose, der også på et tidspunkt blev udnævnt til verdens mest sexede DJ, er gået amok på Instagram de sidste par dage, hvor hun har lagt flere frække billeder ud, hvor hun er iført bikini eller er mere eller mindre afklædt.

Måske er coronakarantænen i Storbritannien gået hende lidt til hovedet. Tidligere torsdag lagde hun hele to billeder ud og skrev følgende:

'Jeg lytter til 'deep house' og laver margaritas'.

For to dage siden lagde Demi Rose et bikini-billede ud og skrev kort og kontant:

'Jeg tager det tilbage'.

Og i går lagde Demi Rose et mere 'åndeligt' billede ud på Instagram, hvor hun med et håndklæde på hovedet åbenbart var i gang med en slags meditation: Demi Rose skrev meget kort til billeder ordet: Zen.