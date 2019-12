Modellens skjulte budskab på Hollywood-stjernens ryg

Selv om den 39-årige svenske Hollywood-stjerne Joel Kinnaman er født og opvokset under kølige himmelstrøg i Sverige, foretrækker han i år at holde juleferie på øen Bali sammen med sin 24-årige model-kæreste Kelly Gale.

Den smukke model har for to dage siden delt et billede på Instagram, hvor hun med solcreme har skrevet et skjult budskab på sin kærestes ryg. På Joel Kinnamans ryg står der kort og godt: 'Kelly er min boss'.

Og til opslaget har hun skrevet følgende:

'Glædelig jul fra Bali. Vi ved alle, hvem der er boss i huset, og hvad der sker, når man beder en barnlig 24-årig kvinde om at smøre solcreme på sin ryg'.

Gennem lang tid var der rygter omkring, at Joel Kinnaman var kæreste med supermodellen Kelly Gale. De lagde ofte billeder ud på Instagram, hvor de f.eks. var på rejse sammen i Mexico. Men de bekræftede aldrig med ord, at de var kærester. Men det har ændret sig ganske gevaldigt i den seneste tid, hvor især Kelly Gale har lagt opslag ud, hvor hun bekræfter eller skriver med ord, at parret er kærester.

Den svenske Hollywood-skuespiller Joel Kinnaman er kendt for film som 'Robocop', Suicide Squad' og 'Run All Night'-