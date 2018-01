Modellens vilde nytår: Nøgenhed i Bahamas

Lottie Moss fejrede festligt nytår i den eksotiske østat, men for nogle lokale blev festivitassen for meget

Den britiske supermodel Kate Moss' 19 år yngre lillesøster, den 20-årige Charlotte Moss - eller Lottie Moss, som hun også bliver kaldt, kom varmt og vådt ind i det nye år.

Hun fejrede årsskiftet i østaten Bahamas, og det var en succes.

@lilyludoviciphotography Et opslag delt af Lottie Moss (@lottiemossxo) den 12. Jan, 2018 kl. 5.25 PST

Bucketlust blues @thebucketlust @lilyludoviciphotography Et opslag delt af Lottie Moss (@lottiemossxo) den 7. Jan, 2018 kl. 12.38 PST

'Jeg havde det mest fantastiske år 2017. Jeg mødte fantastiske mennesker og har oplevet ting, som mange andre ikke oplever i deres liv. Tak til alle, der har gjort dette år det bedste', skrev hun og fortsatte:

'Det sluttede på den mest passende måde muligt (i Bahamas.) Jeg elsker livet', slutter hun.

Lottie Moss arbejder som model ligesom sin storesøster og har således også gået på catwalken til modeshows.

Nøgenhed, skrald og larm

Mens Lottie Moss elsker livet og sin fede tur til Bahamas, er der angiveligt andre, der ikke er helt så positivt stemt.

Ifølge det britiske medie Mailonline anklager øens lokale Lottie Moss' for sammen med en gruppe andre at have spillet upassende højt musik, nøgenhed og for at have svinet ellers smukke sandstrande til med plastikkopper, flasker og sugerør.

Angiveligt begyndte festen på nogle yachts og rykkede senere ind på land, hvor den fortsatte i flere dage.

@lilyludoviciphotography Et opslag delt af Lottie Moss (@lottiemossxo) den 6. Jan, 2018 kl. 6.41 PST

Intet politi

Over for Mailonline bekræfter direktøren i rejseselskabet Bucketlust, Guy Bottomley, at Lottie Moss var gæst på en af hans yachter.

Han påpeger, at der altid vil være sure lokale, når turister kommer på besøg i Bahamas.

- Der vil altid være lokaler, der bliver sure over alt, hvad de ser. Også hvis det er smukke mennesker, der leger på stranden iklædt bikinier, der er mindre end normalt, siger han ifølge mediet og tilføjer:

- Jeg er sikker på, at hvis det var et seriøst problem, havde vi hørt fra politiet.