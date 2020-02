Models nye brystbillede: Får hård kritik af sin mor

Den svenske supermodel Kelly Gale er kun iført trusser i en svensk sauna - se billedet her

Den 24-årige svenske topmodel, Kelly Gale, lægger ofte billeder af sig selv ud på Instagram, hvor hun er mere eller mindre afklædt iført bikini eller badedragt og enkelte gange helt nøgen.

Men da Kelly Gale for fire dage siden lagde et topløst billede ud af sig selv, faldt det på ingen måde i hendes mor, Gita Gales smag.

Det skriver flere medier heriblandt den svenske avis Expressen.

Til billedet, hvor Kelly ligger udstrakt og topløs i en sauna, skriver Kelly Gale kort og godt:

'Svensk svede-tur'

På Instagram Story viser Kelly Gale en sms, som hendes 51-årige mor, Gita, havde sendt til hende på grund af det nye brystbillede på Instagram.

'Undskyld mig. Jeg kan ikke lide dit Instagram-billede. Men jeg går heller ikke ud fra, at det var beregnet til mig'.

Således skriver mor Gita og tilføjer, at hendes datter måske ikke har behov for at vide, hvad hun synes om billedet. Og Kelly stiller spørgsmålstegn ved sin mors pludselige besked og skriver:

'Du skriver bare til mig, at du ikke kan lide billedet'.

Hertil svarer moren:

'Ja. Sådan nogenlunde. Er jeg for gammel?, spørger Gita Gale sin datter.

Hertil svarer Kelly:

'Det skal jeg lige tænke over'.

Men på trods af morens manglende begejstring for sin datters nyeste brystbillede, afslutter Kelly Gale samtalen med sin mor på en meget kærlig måde og skriver:

'Jeg elsker dig'.

Topmodellen Kelly Gale er i øvrigt i et forhold med den svenske Hollywood-stjerne Joel Kinnaman, der har medvirket i film som 'RoboCop', Suicide Squad', The Darkest Hour' og 'Run All Night'.

Kelly Gale er her på catwalk for undertøjsfirmaet Victoria's Secret i 2018. Foto: Shutterstock.