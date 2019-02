Modemanden Lagerfeld efterlader formue til overraskende arving

Tirsdag eftermiddag kom det frem, at den tyskfødte modemand Karl Lagerfeld er afgået ved døden i Paris i dag.

Han blev 85 år.

Lagerfeld var en af de helt store ikoner i modeverdenen, og han fungerede som kunstnerisk direktør for modehuset Chanel, hvor han havde arbejdet siden 1983, da han døde.

Modeskaberen Karl Lagerfeld er død

Karl Lagerfeld efterlod sig ingen ægtefælle eller børn. Til gengæld har han siden 2011 været kendt som 'kattemand', da han blev 'far' til katten Choupette, der er næsten lige så kendt som sin kendte ejer.

Choupette, der er af racen hellig birma, tilhørte ellers den franske model Baptiste Giabiconi. Men efter Lagerfeld havde kattesittet den kønne mis i en juleferie, blev det hans.

- Jeg beklager, men Choupette er min, forklarede han Giabiconi, da han kom for at hente sit kæledyr.

Verdenskendt kat

Katten blev hurtigt verdenskendt med sin egen Twitter- og Instagram-konto.

Modefans verden over gik i forventeligt selvsving, og den nu syvårige kat har levet et luksusliv med to personlige tjenestepiger, eget soveværelse, fotoshoots, egne sponsoraftaler og meget, meget mere.

Hun fløj med i privatflyet, når Lagerfeld rejste, og i 2013 luftede han sågar tanker om at gifte sig med den bedårende birma.

- Der er ikke ægteskab - endnu - mellem mennesker og dyr ... Jeg troede aldrig, at jeg ville forelske mig i en kat, fortalte han til CNN.

Så langt kom det dog ikke, men intet tyder på, at Choupettes luksusliv slutter, blot fordi Lagerfeld ikke længere er iblandt os.

Faktisk vil hun efter alt at dømme have mere end nok til resten af sine ni liv.

Det forklarede han sidste år i et interview med magasinet Numéro.

- Jeg har læst et sted, at Choupette vil arve din store formue, lød det fra journalisten.

- Blandt andre, ja. Tag det roligt, der er nok til alle, svarede Lagerfeld.

I samme interview forklarede han, at han med sit skæg ligner Choupette og hendes knurhår.

- Vi er i sandhed som et gammelt ægtepar. Hun passer det faktisk for mig. Vi sover på den samme pude, og hun bruger sit liv på at slikke det.